Marco Bucci candidato alla presidenza della Liguria | Malato sì Ma non ho intenzione di morire

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il sindaco di Genova, sì, ma non hadi. E lo ribadisce oggi in un’intervista al Giornale in cui parla daRegione. Il primo cittadino ha un «cancro metastatico alle ghiandole linfatiche nel collo. Me l’hanno diagnosticato il 30 maggio. Operato il 3 giugno. Mi hanno levato una trentina di linfonodi», come aveva spiegato lui stesso. Ha fatto una trentina di sedute di radioterapia. E nel colloquio con Hoara Borselli spiega di voler «rassicurare tutti. Non ho nessunadi. Sto facendo le cure che devo fare e sono sicuro di poter portare a termine il mio mandato, se gli elettori me lo daranno». Il sindaco e il tumore Quella con il tumore, spiega, è «una battaglia e la conduco con saggezza e con le mie forze, che sono piuttosto grandi».