Gqitalia.it - Gli orologi di nicchia che abbiamo scovato alla Milano Watch Week

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uno di un marchio dinon è uno come gli altri. È il modo perfetto per dimostrare la propria capacità di scegliere fuori dal coro, di distinguersi e di riconoscere qualcosa di speciale quando ce lo si trova davanti. Ok, bellissimo, ma lontano dai nomi più noti come Rolex e Patek Philippe, come fare a scegliere senza sbagliare? Per capirlo siamo stati per voi, che ha reso protagonista proprio l’orologeria indipendente, e questi sono i modelli più interessanti dei brand presenti, cheselezionato per voi. Czapek Antarctique GMTEdition Czapek Antarctique GMTEdition Czapek Antarctique GMTEditionIl Czapek Antarctique GMTEdition è uno in edizione limitata di 30 pezzi, creato in collaborazione con GMT