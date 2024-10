Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’alluvione in Emilia Romagna, evacuati e lavori di ripristino: a che punto siamo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 23 ottobre 2024 – Oggi le situazioni più critiche permangono nel parmense e nel reggiano. Continua a piovere e si stanno creando degli allagamenti di strade e sensibili difficoltà alla circolazione stradale, sia a Busseto che a Soragna. C’è poi un il problema delle frane, sparse un po’ su tutti i territori appenninici colpiti dall’ultima e dalle precedenti alluvioni. A San Benedetto Val di Sambro, per esempio, sono una trentina le persone evacuate in quattro abitazioni: non possono stare dentro le loro case, la situazione peggiora e anche per i soccorsi è sempre più difficile capire l’entità del problema. In altre zone, almeno, il numero degliè calato: ce ne sono 400 in meno rispetto a ieri. Comunque sia continuerà a piovere tutta la settimana, ha confermato anche l’esperto, e venerdì 25 e sabato 26 ottobre saranno i giorni più critici.