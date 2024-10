Champions League, Thuram regala il successo all’Inter sullo Young Boys. Il Celtic frena l’Atalanta, il Barcellona manda il Bayern ko (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Definitivamente agli archivi la terza giornata della nuova Champions League. Dopo il Milan, esulta anche l’altra squadra di Milano, l’Inter: l’undici di Simone Inzaghi ha la meglio sullo Young Boys all’ultimo respiro grazie alla rete di Thuram, che sblocca una partita che pareva stregata dopo il rigore sbagliato da Arnautovic ad inizio secondo tempo. Deludente pareggio dell’Atalanta contro il Celtic: i nerazzurri attaccano per tutta la partita avanti al proprio pubblico, ma il muro scozzese regge ed è 0-0. La squadra di Gasperini resta così a cinque punti in classifica, al momento al diciassettesimo posto della classifica generale. Il Liverpool è l’unica squadra assieme all’Aston Villa a rimanere a punteggio pieno: i Reds battono a domicilio per 1-0 il Lipsia con il gol di Darwin Nunez al 27? e guardano tutte dall’alto. Oasport.it - Champions League, Thuram regala il successo all’Inter sullo Young Boys. Il Celtic frena l’Atalanta, il Barcellona manda il Bayern ko Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Definitivamente agli archivi la terza giornata della nuova. Dopo il Milan, esulta anche l’altra squadra di Milano, l’Inter: l’undici di Simone Inzaghi ha la meglioall’ultimo respiro grazie alla rete di, che sblocca una partita che pareva stregata dopo il rigore sbagliato da Arnautovic ad inizio secondo tempo. Deludente pareggio delcontro il: i nerazzurri attaccano per tutta la partita avanti al proprio pubblico, ma il muro scozzese regge ed è 0-0. La squadra di Gasperini resta così a cinque punti in classifica, al momento al diciassettesimo posto della classifica generale. Il Liverpool è l’unica squadra assieme all’Aston Villa a rimanere a punteggio pieno: i Reds battono a domicilio per 1-0 il Lipsia con il gol di Darwin Nunez al 27? e guardano tutte dall’alto.

