Atalanta-Celtic come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024/2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) come vedere in diretta tv oggi la sfida Atalanta-Celtic, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025? Ecco canale, Orario e tutto quello che c’è da sapere. Partita con quattro punti in due partite, la squadra di Gian Piero Gasperini ha la chance – davanti al pubblico amico – di mettere in cascina altri punti importanti per la classifica. Il Celtic ha vinto all’esordio contro lo Slovan Bratislava, ma nel secondo turno ha subito addirittura sette reti dal Borussia Dortmund in trasferta. La sfida è in programma mercoledì 23 ottobre alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW. Atalanta-Celtic come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)vedere in diretta tvla sfida, valida per la terza giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Partita con quattro punti in due partite, la squadra di Gian Piero Gasperini ha la chance – davanti al pubblico amico – di mettere in cascina altri punti importanti per la classifica. Ilha vinto all’esordio contro lo Slovan Bratislava, ma nel secondo turno ha subito addirittura sette reti dal Borussia Dortmund in trasferta. La sfida è in programma mercoledì 23 ottobre alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.in tv?SportFace.

