Gaeta.it - Atalanta bloccata dal Celtic: match senza reti nella Champions League

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sfida tra, andata in scena a Bergamo per la terza giornata della fase a gironi della, si è conclusa con un pareggio ainviolate. Nonostante le aspettative per una vittoria casalinga, i nerazzurri hanno faticato a superare la difesa del, reduce da una pesante sconfitta contro il Borussia Dortmund. L'incontro ha messo in luce le difficoltà della squadra scozzese nel bissare una prestazione del genere, ma anche la capacità deldi resistere alle offensive dell'. Un primo tempo di grande intensità Il primo tempo si è aperto con un intenso scambio di opportunità tra le due squadre. L'ha mostrato una netta volontà di imporre il proprio gioco, servizio dell'approccio offensivo praticato dall'allenatore Gian Piero Gasperini.