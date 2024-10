Spettacolo.periodicodaily.com - Ad Halloween, le Terme Preistoriche di Montegrotto, un’esperienza infuocata con le Fuel Girls

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre, in occasione della notte più terrificante dell’anno nel suggestivo resort situato ai piedi dei Colli Euganei, ledi, tornano ospiti TheGirl per uno spettacolo a bordo piscina ad alto tasso di adrenalina e fiamme.alle, Un’Occasione da Non Perdere Giovedì 31 ottobre, in occasione della festa più spaventosa dell’anno, il suggestivo resort delledi, ai piedi dei Colli Euganei, ospiterà un evento imperdibile: il ritorno delle, un collettivo inglese tutto al femminile noto per le loro straordinarie esibizioni acrobatiche con il fuoco. Sarà un sogno ad occhi aperti, con uno show carico di adrenalina e fiamme che si svolgerà a bordo piscina.