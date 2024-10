Movieplayer.it - Tom Holland: "Robert Downey jr. ha salvato la mia prima scena come Spider-Man dai tagli"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Iron Man di nome e di fatto, la testardaggine diJr. ha impedito che lascela di Tomin Captain America: Civil War venisse ridotta.Jr. supereroe anche nella vita reale almeno per Tom. L'interprete di-Man ha rivelatoil suo provino per Captain America: Civil War, del 2016, sia stato "" dal collega più anziano nel corso del Podcast The Rich Roll. Mentreaveva fatto un'audizione con otto pagine di dialogo, pratica inusuale visto che di solito sono due le pagine di copione usate nel provini, arrivato sul set ha scoperto che la suaera stata vistosamenteata. "La miaera stata ridotta in modo significativo rispetto a quello che avevo fatto durante l'audizione, era diventata una