Premio Muse versione 2025 e il ritorno di Marinetta Saglio con una mostra di fotografie (Di martedì 22 ottobre 2024) Ritorna il Premio Muse versione 2025. Un riconoscimento che da 25 anni viene ritirato da volti e personalità importanti del panorama nazionale e non solo e che coincide con l’inizio della programmazione invernale ed estiva della nota associazione culturale calabrese.Si aprirà domenica 27 Reggiotoday.it - Premio Muse versione 2025 e il ritorno di Marinetta Saglio con una mostra di fotografie Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ritorna il. Un riconoscimento che da 25 anni viene ritirato da volti e personalità importanti del panorama nazionale e non solo e che coincide con l’inizio della programmazione invernale ed estiva della nota associazione culturale calabrese.Si aprirà domenica 27

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Il museo non fa indossare la kefiah ai dipendenti” - la scrittrice Jhumpa Lahiri rifiuta il premio Isamu Noguchi - In una lettera alla direzione del museo dopo la pubblicazione del bando, una cinquantina dei circa 70 dipendenti avevano ricordato che lo stesso Noguchi odiava le guerre e che durante il secondo conflitto mondiale si era fatto volontariamente internare in uno dei campi di detenzione per giapponesi-americani creati in Arizona dopo il bombardamento di Pearl Harbor. (Ilfattoquotidiano.it)

Attesa per il Gran Premio Nuvolari - un vero e proprio museo viaggiante : a Meldola il passaggio in Piazza Orsini - Domenica, dalle ore 8 alle 10.30, ancora una volta Meldola ospiterà in Piazza Felice Orsini il passaggio del “Gran Premio Nuvolari”. Questa manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, che richiama concorrenti da tutte le parti del mondo (quest’anno ben 318 partecipanti), è... (Forlitoday.it)

“Premio Vitruvio – Le Muse” : riconoscimento per gli studenti della "Giulio Cesare" - BRINDISI - Si terrà a Lecce, il prossimo 21 settembre, presso la sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento, la cerimonia di premiazione dei sei alunni della 3^H e di un docente della scuola media “Giulio Cesare” dell’Istituto comprensivo “Commenda” di Brindisi che hanno preso... (Brindisireport.it)