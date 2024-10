Game-experience.it - Pluto TV arricchisce la sua offerta horror in vista di Halloween con il nuovo canale Horror Club

(Di martedì 22 ottobre 2024) La proposta diTV – leader mondiale nella televisione in streaming gratuita FAST (Free Ad-Supported Streaming Television – dedicata agli amanti dell’siulteriormente con l’arrivo di, uncon i film più inquietanti e adrenalinici firmati Minerva Pictures. A partire da ottobre ilaffiancherà il già popolareTV, consolidando la piattaforma come il punto di riferimento per tutti coloro che cercano suspense, brividi e atmosfere da incubo. Con una selezione di titoli iconici, cult e novità esclusive,offrirà agli spettatori un’esperienza di terrore unica, completando l’per chi ama l’a 360 gradi.