NBA Freestyle | Tutti all’inseguimento dei Celtics campioni | ecco cosa tenere d’occhio nella stagione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ci siamo, finalmente torna la NBA. E torna anche la rubrica settimanale NBAalcuni temi caldi che caratterizzeranno lain partenza stanotte., la squadra da battereVirtualmente, hanno davvero pochi limiti. Sono loro, i, la squadra da battere. Jayson Tatum è una stella di prima grandezza, malgrado dei playoff in generale buoni, ma non stellari. Jaylen Brown è un All-Star con punti nelle mani e un’applicazione difensiva da primo della classe. Jrue Holiday è uno di quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità sia in attacco che in difesa. Derrick White, un playmaker top di gamma. C’è l’incognita Porzingis, che parte infortunato. La squadra è stata costruita per vincere ancora. In attacco, eseguono senza frenesia e senza egoismi. E se costruisci buoni tiri (e hai tiratori competenti), prima o poi la palla entra.