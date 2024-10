Milano, Caritas Ambrosiana da cinquant’anni al servizio dei poveri nella città più ricca d'Italia (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Cinquant'anni a fianco dei poveri, di chi ha perso un lavoro, di chi non riesce mettere insieme il pranzo con la cena. A mezzo secolo dalla sua istituzione (sancita da un decreto arcivescovile emanato il 18 dicembre 1974), la Caritas Ambrosiana da mezzo secolo è un punto di riferimento nel capoluogo, nell'area metropolitana, nei Comuni delle diverse province della Diocesi: un organismo in grado di cooperare con istituzioni, imprese, soggetti del terzo settore e singoli cittadini, al fine di studiare le povertà, ascoltare e aiutare persone fragili e vulnerabili, individuare e rimuovere le cause delle varie forme di esclusione sociale, orientare tanti fedeli e cittadini, e in particolare i giovani, al servizio volontario, a scelte di pace, a percorsi di giustizia, a pratiche di accoglienza. Ilgiorno.it - Milano, Caritas Ambrosiana da cinquant’anni al servizio dei poveri nella città più ricca d'Italia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Cinquant'anni a fianco dei, di chi ha perso un lavoro, di chi non riesce mettere insieme il pranzo con la cena. A mezzo secolo dalla sua istituzione (sancita da un decreto arcivescovile emanato il 18 dicembre 1974), lada mezzo secolo è un punto di riferimento nel capoluogo, nell'area metropolitana, nei Comuni delle diverse province della Diocesi: un organismo in grado di cooperare con istituzioni, imprese, soggetti del terzo settore e singoli cittadini, al fine di studiare le povertà, ascoltare e aiutare persone fragili e vulnerabili, individuare e rimuovere le cause delle varie forme di esclusione sociale, orientare tanti fedeli e cittadini, e in particolare i giovani, alvolontario, a scelte di pace, a percorsi di giustizia, a pratiche di accoglienza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I nuovi poveri di Milano : per vivere qui lo stipendio non basta più - Hanno uno stipendio. Hanno un'entrata fissa ogni mese. Eppure quei soldi non bastano, non sono sufficienti per vivere sotto la Madonnina. Sono i nuovi poveri di Milano, lavoratori e famiglie che non riescono ad arrivare a fine a causa di quello che tecnicamente si chiama "lavoro povero". La... (Milanotoday.it)

A Milano avere un lavoro non basta : chi sono i nuovi poveri - Sono persone che hanno uno stipendio "non sufficiente per affrontare la vita quotidiana" ha spiegato alla presentazione Elisabetta Larovere dell'Osservatorio Povertà e risorse. Alta la percentuale di donne, che sono sei su dieci. 354 richieste di aiuto, con un aumento del 24% rispetto al 2022. Sono state 17. (Ilgiorno.it)

Contratto non rinnovato : "Milano esclude i poveri" - Adesso percepisco un assegno di inclusione (una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di lavoro, ndr) di 500 euro al mese. Professione? "Artista. Finora ho sempre pagato". Da quando il contratto è scaduto non mi è stato più rinnovato ma ho sempre pagato l’indennità di ... (Ilgiorno.it)