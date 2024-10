Milan-Bruges, Fonseca: “Il cambio di Leao? Per me è normale. Su Camarda…” (Di martedì 22 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza nel post partita di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Fonseca: “Il cambio di Leao? Per me è normale. Su Camarda…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza nel post partita di, terza partita della Champions League 2024-2025

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges 3-1 - Hayen : “Nel primo tempo potevamo segnare prima noi - dobbiamo essere più cinici” - In ogni caso quando giochi queste partite in Champions devi essere più cinico. Una partita che lascia qualche rimpianto secondo l’allenatore: “Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio noi, ne abbiamo avuto la possibilità. ” The post Milan-Bruges 3-1, Hayen: “Nel primo tempo potevamo segnare prima noi, dobbiamo essere più cinici” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - I rossoneri trionfano 3-1 a San Siro Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il […]. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. (Sbircialanotizia.it)

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Bruges a quota tre punti. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)