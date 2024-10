Migranti in Albania, il governo blinda i rimpatri: i Paesi sicuri per decreto sono 19 (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Il governo risponde colpo su colpo. E in un batter d’occhio approva il decreto legge annunciato da Giorgia Meloni: adesso l’elenco dei Paesi d’origine sicuri per il rimpatrio degli immigrati è inserito in una norma primaria. “Questo significa – spiega il guardasigilli Carlo Nordio – che il giudice non può disapplicarla”. Palazzo Chigi punta così a blindare gli hotspot in Albania, dopo la sentenza del tribunale di Roma che ha iniziato a smontare quel modello. Mentre il decreto interministeriale – cui era affidata la lista – è soggetto al controllo di legittimità del magistrati, il decreto legge è sottoposto al vaglio di costituzionalità della Consulta: chi vorrà smantellare l’impianto dovrà rivolgersi alla Corte costituzionale. Quotidiano.net - Migranti in Albania, il governo blinda i rimpatri: i Paesi sicuri per decreto sono 19 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Ilrisponde colpo su colpo. E in un batter d’occhio approva illegge annunciato da Giorgia Meloni: adesso l’elenco deid’origineper ilo degli immigrati è inserito in una norma primaria. “Questo significa – spiega il guardasigilli Carlo Nordio – che il giudice non può disapplicarla”. Palazzo Chigi punta così are gli hotspot in, dopo la sentenza del tribunale di Roma che ha iniziato a smontare quel modello. Mentre ilinterministeriale – cui era affidata la lista – è soggetto al controllo di legittimità del magistrati, illegge è sottoposto al vaglio di costituzionalità della Consulta: chi vorrà smantellare l’impianto dovrà rivolgersi alla Corte costituzionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paesi sicuri - il governo : “La lista è legge primaria e impedisce interpretazioni ondivaghe” - “E si segue un’istruttoria molto rigorosa, non è che giriamo il mappamondo e puntiamo il dito, ci auguriamo che questo venga tenuto in considerazione”. Rispetto per i giudici ma ci sono competenze della politica In particolare, i paesi sono 19, tre in meno rispetto ai 22 iniziali. Lista dei Paesi sicuri, il punto stampa dopo il Cdm In una affollata conferenza stampa i ministri Matteo Piantedosi ... (Secoloditalia.it)

Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» - La linea del governo sull’immigrazione e la sfida ai giudici che hanno bocciato il rimpatrio per gli immigrati trasferiti in Albania alla fine hanno prodotto un nuovo decreto legge contenente la lista di diciannove «Paesi sicuri» per il rimpatrio. «È una legge, i giudici non potranno disapplicarla». (Linkiesta.it)

Albania - il decreto del governo sui Paesi sicuri non supera la Corte Ue : così le toghe dovranno rivolgersi alla Consulta e sarà ancora stallo - “Questo decreto serve a imprimere velocità alle procedure che servono a decidere chi ha diritto a rimanere e chi va rimpatriato”, ha detto Piantedosi. Nordio ha escluso che la nuova norma, in quanto primaria, possa essere disapplicata dai giudici. che più probabilmente finiranno sul tavolo dei giudici costituzionali. (Ilfattoquotidiano.it)