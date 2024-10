Mahmood conquista Milano: sold out al suo primo concerto nel palazzetto (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il cantautore italiano Mahmood ha incantato il pubblico con il suo primo concerto in un palazzetto, tenutosi al Forum di Milano. Con una scaletta che ha abbracciato sei anni di carriera e un’esibizione ricca di energia, Mahmood ha dimostrato di essere non solo un’icona della musica pop, ma anche un’artista completo. Grazie alla presenza di dieci ballerini e una scenografia curata nei minimi dettagli, l’artista ha fornito uno spettacolo emozionante, accolto con entusiasmo da una folla in visibilio. uno spettacolo innovativo e coinvolgente Il concerto di Mahmood ha rappresentato un cambiamento significativo rispetto ai suoi precedenti show. Presentatosi con un cast di ballerini professionisti, l’artista ha saputo combinare le sue capacità vocali con coreografie visivamente spettacolari. Gaeta.it - Mahmood conquista Milano: sold out al suo primo concerto nel palazzetto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il cantautore italianoha incantato il pubblico con il suoin un, tenutosi al Forum di. Con una scaletta che ha abbracciato sei anni di carriera e un’esibizione ricca di energia,ha dimostrato di essere non solo un’icona della musica pop, ma anche un’artista completo. Grazie alla presenza di dieci ballerini e una scenografia curata nei minimi dettagli, l’artista ha fornito uno spettacolo emozionante, accolto con entusiasmo da una folla in visibilio. uno spettacolo innovativo e coinvolgente Ildiha rappresentato un cambiamento significativo rispetto ai suoi precedenti show. Presentatosi con un cast di ballerini professionisti, l’artista ha saputo combinare le sue capacità vocali con coreografie visivamente spettacolari.

Il concerto di Mahmood al Forum di Milano è un grande show internazionale - Lo show di Milano è un rave teatrale che ti avvolge: c’è il corpo di ballo, ci sono le coreografie, i visual, le luci e l'alta moda, ma soprattutto ci sono tutti i mondi di un’artista davvero internazionale. Il racconto e la scaletta. (Vanityfair.it)

Mahmood - a Milano un rave teatrale : “Un sogno essere qui” - A. Il Forum di Assago si trasforma per Mahmood, sul palco per la prima di due date milanesi del suo N. tour nei palazzetti, un grande show dal sapore internazionale Un’enorme festa o meglio un ‘rave teatrale’. D. tour, la prima tournée nei palasport, per quello che […]. L. Atmosfere da club e testi intimi per il suo N. (Sbircialanotizia.it)

