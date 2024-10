L’influenza stagionale è dietro l’angolo, già avviata la campagna di vaccinazione: come fare per non correre rischi (Di martedì 22 ottobre 2024) In provincia di Agrigento è stata avviata, a cura dell’Asp, la campagna di vaccinazione contro L’influenza stagionale per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio provinciale presso gli studi dei medici di famiglia, i Agrigentonotizie.it - L’influenza stagionale è dietro l’angolo, già avviata la campagna di vaccinazione: come fare per non correre rischi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In provincia di Agrigento è stata, a cura dell’Asp, ladicontroper la prevenzione della malattia e delle sue complicanze. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio provinciale presso gli studi dei medici di famiglia, i

In arrivo l’influenza stagionale - 8 vaccini autorizzati dall’Italia e dall’Europa : ecco quali sono - L’obiettivo è procedere all’immunizzazione contro l’influenza stagionale. Il vaccino di Astrazeneca Fluenz, invece, è uno spray nasale, indicato per l’immunizzazione attiva in bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. Come ogni anno, i ceppi virali sono stati aggiornati secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). (Cityrumors.it)