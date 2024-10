Inter, occhio al campo sintetico dello Young Boys. Gasperini avverte: "E' un altro sport" (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella terza giornata di Champions League, l`Inter si appresta a far visita allo Young Boys a Berna. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella terza giornata di Champions League, l`si appresta a far visita alloa Berna. Come riporta la GazzettaSport, il

Young Boys-Inter - Inzaghi studia il turnover : la probabile formazione - Ecco la probabile formazione dell’Inter. La rosa ridotta obbliga Inzaghi a fare affidamento su alcune seconde linee e a sfruttare il turnover, con un occhio rivolto anche al prossimo importante impegno di campionato contro la Juventus. Sugli esterni, Denzel Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero partire titolari, permettendo a Matteo Darmian e Federico Dimarco di riposare in vista della sfida con ... (Inter-news.it)

Young Boys-Inter - 3ª giornata Champions League : dove vederla in diretta TV e streaming - Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e l’ultima novità WhatsApp (iscriviti). Partita in programma Young Boys-Inter, terza giornata di UEFA Champions League 2024-2025. Come seguire Young Boys-Inter IN DIRETTA Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE ... (Inter-news.it)

Young Boys - Magnin : “Inter squadra incredibile - leader in Europa” - Quando giochiamo in casa vogliamo far vedere il nostro meglio al nostro pubblico, cercheremo di coinvolgerlo sperando in una brutta giornata dell’Inter”. . “Quella di Inzaghi è una squadra incredibile, quello che ha fatto con lui è sotto gli occhi di tutti. È una squadra leader in Europa, ma noi saremo uniti e ci crederemo. (Sportface.it)