Il Governo Meloni compie 2 anni, tutte le misure economiche dell'esecutivo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il secondo anniversario del Governo Meloni coincide con una delle più importanti leggi economiche mai scritte dall'esecutivo, la Manovra finanziaria per il 2025. Gli ultimi 24 mesi sono stati però caratterizzati da diverse iniziative volte a spingere verso la crescita del Paese, che potrebbe rimanere sotto le aspettative almeno nel 2024. Da quando il Governo Meloni è entrato in carica alla fine del 2022, l'economia italiana ha cominciato una fase di riadattamento dopo la fortissima crescita del periodo immediatamente successivo alla pandemia da Covid-19. Parte di questa spinta è arrivata anche dal Pnrr, sul quale l'esecutivo ha provato a intervenire.

Due anni di Governo Meloni - stipendi più alti per gli insegnanti - sblocco assunzioni sul sostegno - ripristino voto in condotta. Sul sito istituzionale l’elenco delle azioni svolte - L'articolo Due anni di Governo Meloni, stipendi più alti per gli insegnanti, sblocco assunzioni sul sostegno, ripristino voto in condotta. . Sul sito istituzionale, c'è un PDF di quasi 60 pagine con l'elenco di tutte le misure effettuate. Spazio anche per la scuola. Bilancio dei due anni per il governo guidato da Giorgia Meloni. (Orizzontescuola.it)

Il governo Meloni compie due anni - è settimo per durata : superato il Prodi bis - Il 22 ottobre 2024, il Governo Meloni, il primo nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna, compie due anni ed è diventato il settimo Esecutivo più longevo della Repubblica”, avendo superato da pochi giorni per durata il secondo Governo Prodi. ROMA – “In un orizzonte di legislatura, il Governo continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rispettare integralmente il ... (Lopinionista.it)

Governo : Schlein - 'oggi Meloni festeggia - gli italiani no' - "Il nostro giudizio è estremamente negativo, ma quello che conta è il giudizio delle persone, che fanno più fatica a fare la spesa, aspettano un anno e mezzo per fare un esame o tirano fuori 500 euro per farlo. Da quando c'è, questo governo ha tagliato sulla Sanità pubblica, sul sociale, ha precarizzato ulteriormente il lavoro, non ha un piano industriale, si abbatte con violenza sui fragili e ... (Liberoquotidiano.it)