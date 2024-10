Festival, cori e bande: contributi per 3 milioni di euro. Via libera alle domande (Di martedì 22 ottobre 2024) Pubblicazione del bando, da parte del ministero della Cultura, destinato a individuare soggetti e relativi progetti da sostenere, nell’anno 2024, nel settore dei Festival, cori e bande. La richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, dovrà essere Ilpescara.it - Festival, cori e bande: contributi per 3 milioni di euro. Via libera alle domande Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pubblicazione del bando, da parte del ministero della Cultura, destinato a individuare soggetti e relativi progetti da sostenere, nell’anno 2024, nel settore dei. La richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, dovrà essere

Cori da tutta la regione a Cervia per il Gospel Festival - . Torna per la seconda edizione domenica 13 ottobre, a partire dalle 16, nel piazzale della Parrocchia Madonna della Neve, in zona Malva Nord, il Cervia Gospel Festival. La manifestazione ha come scopo quello di promuovere e diffondere la musica gospel, creando una rete tra cori di tutta Italia. (Ravennatoday.it)

Cori voci bianche. Il primo festival con tre concerti - I protagonisti saranno i Cori di voci bianche del Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Teatro alla Scala, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Torino e l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Tre concerti, il 28 e 29 settembre e il 5 ottobre 2024 alle ore 16. (Lanazione.it)

Firenze - nasce al Teatro del Maggio il primo festival dedicato ai cori di voci bianche - Noi, come Accademia del Maggio, poniamo con questo Festival il primo seme di un progetto che mi auguro possa crescere e durare nel tempo”. Il 5 ottobre, stavolta in Sala Mehta alle 16. Sono sette le Istituzioni musicali, tra Teatri e Accademie, che hanno aderito a questa prima occasione di condivisione di musica corale per le voci bianche: il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Teatro alla ... (Lanazione.it)