Ilfattoquotidiano.it - Ecofuturo tv, la settima puntata della serie è dedicata ai bacini, al clima e alle nuove tecnologie

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Laditv si apre con l’introduzione del tema centrale:, esplorandoecologiche. Dopo un intervento di Licia Colò, viene presentato il cortometraggio Non è una pozza!, realizzato dal Consorzio di bonificaRomagna Occidentale. Il video racconta, attraverso il dialogo tra un padre e un figlio, l’importanza dei laghetti artificiali e delle infrastrutture idriche sviluppate negli anni ’90. Successivamente, Rossano Montuschi, dirigente del Distretto Montano, parla delle prospettive future del progetto. Laprosegue con un’intervista a Niccolò Tacconi, che illustra un piano innovativo per Venezia, proponendo di utilizzare la laguna come fonte di energia sostenibile attraverso pompe di calore e pannelli solari flottanti.