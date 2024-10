Concerti di Sant’Andrea, al via la stagione di musica sacra empolese (Di martedì 22 ottobre 2024) Cinquant'anni e quattro appuntamenti, tutti dalle 16 ad ingresso libero alla Collegiata di piazza Farinata degli Uberti, per festeggiarli. Sono arrivati alla loro cinquantesima edizione i “Concerti di Sant’Andrea” di musica sacra. Una storia che nasce nell’ormai lontano 1974, quando Firenzetoday.it - Concerti di Sant’Andrea, al via la stagione di musica sacra empolese Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Cinquant'anni e quattro appuntamenti, tutti dalle 16 ad ingresso libero alla Collegiata di piazza Farinata degli Uberti, per festeggiarli. Sono arrivati alla loro cinquantesima edizione i “di” di. Una storia che nasce nell’ormai lontano 1974, quando

