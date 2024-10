Bisseck alternativa a sinistra, segnale Inter per Buchanan (e Darmian) (Di martedì 22 ottobre 2024) Come già visto in occasione delle gare contro Udinese e Roma – seppur per un solo spezzone – Simone Inzaghi si prepara a schierare Yann Bisseck sulla sinistra della difesa per la sfida tra Inter e Young Boys di UEFA Champions League. Un chiaro segnale anche a Tajon Buchanan e Matteo Darmian SOLUZIONE A sinistra – Una novità di questa stagione mostrata da Simone Inzaghi è sicuramente la decisione di schierare Yann Bisseck sul lato sinistro del suo terzetto difensivo. Una soluzione tattica già vista per uno spezzone di partita sia in occasione della trasferta contro l’Udinese, sia la scorsa domenica sul campo della Roma. Una decisione, quella del tecnico nerazzurro, necessaria per aumentare le alternative in rosa a sua disposizione. Specialmente in un periodo della stagione pieno di impegni e che ha mostrato anche qualche difficoltà nella gestione delle energie. Inter-news.it - Bisseck alternativa a sinistra, segnale Inter per Buchanan (e Darmian) Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Come già visto in occasione delle gare contro Udinese e Roma – seppur per un solo spezzone – Simone Inzaghi si prepara a schierare Yannsulladella difesa per la sfida trae Young Boys di UEFA Champions League. Un chiaroanche a Tajone MatteoSOLUZIONE A– Una novità di questa stagione mostrata da Simone Inzaghi è sicuramente la decisione di schierare Yannsul lato sinistro del suo terzetto difensivo. Una soluzione tattica già vista per uno spezzone di partita sia in occasione della trasferta contro l’Udinese, sia la scorsa domenica sul campo della Roma. Una decisione, quella del tecnico nerazzurro, necessaria per aumentare le alternative in rosa a sua disposizione. Specialmente in un periodo della stagione pieno di impegni e che ha mostrato anche qualche difficoltà nella gestione delle energie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bisseck-Pavard - un esperimento replicabile a sinistra? Il punto - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Al titolare indiscusso Alessandro Bastoni si associa il giovane difensore Tomas Palacios. Non solo in Italia, dove il tedesco ha giocato titolare in 3 occasioni, ma anche in Europa, con l’orgoglio della partecipazione dal primo minuto nella sfida dell’Etihad contro il Manchester City. (Inter-news.it)

Bisseck a sinistra in Udinese-Inter. La preferisce - c’è un problema - In carriera Bisseck ha sempre giocato in quel lato del campo, all’Inter invece è la prima volta. Difficile che si rivedrà una situazione di tale genere. Dalla sinistra non ha mai controllato di piatto ad aprirsi verso il campo e questo è un problema per la gestione della palla nerazzurra. La preferisce, c’è un problema) © Inter-News. (Inter-news.it)