Alluvioni, ecco il piano per l’Emilia Romagna (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Il pressing è bipartisan e non a caso nasce sull’asse Emilia-Romagna-Veneto: serve da subito “un piano Marshall”, come l’ha definito già a maggio il governatore Luca Zaia, “a tutela del dissesto idrogeologico, perché è inutile andare avanti a pagare danni, meglio andare avanti a pagare opere”. Con un pragmatismo Lega-Pd già oliato ai tempi della pandemia, quando a Bologna guidava Stefano Bonaccini, la presidente facente funzioni Irene Priolo rilancia nei giorni dell’infinita alluvione: “Non bastano i fondi del ministero dell’Ambiente, serve un finanziamento strutturato e pluriennale, nella prossima Finanziaria deve essere prevista la copertura per un piano strutturale”. E usa come un mantra le stesse parole, “piano Marshall”, utilizzate da Zaia. Segnale non casuale. Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni, ecco il piano per l’Emilia Romagna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Il pressing è bipartisan e non a caso nasce sull’asse Emilia--Veneto: serve da subito “unMarshall”, come l’ha definito già a maggio il governatore Luca Zaia, “a tutela del dissesto idrogeologico, perché è inutile andare avanti a pagare danni, meglio andare avanti a pagare opere”. Con un pragmatismo Lega-Pd già oliato ai tempi della pandemia, quando a Bologna guidava Stefano Bonaccini, la presidente facente funzioni Irene Priolo rilancia nei giorni dell’infinita alluvione: “Non bastano i fondi del ministero dell’Ambiente, serve un finanziamento strutturato e pluriennale, nella prossima Finanziaria deve essere prevista la copertura per unstrutturale”. E usa come un mantra le stesse parole, “Marshall”, utilizzate da Zaia. Segnale non casuale.

