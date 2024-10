A Jesi la prima personale di Donato Sansone, geniale regista di film di animazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 22 ottobre 2024 - Domenica alle 18 (ingresso libero) a Jesi, nella Galleria di arte Contemporanea di Palazzo Pianetti, inaugura la prima personale di Donato Sansone, tra i più geniali registi di film di animazione italiani, autore di progetti dal segno ironico e graffiante. Cortometraggi, videoclip musicali, spot, esperimenti e divertissement nella mostra “Cinque variazioni su schermo”, a cura di Bruno Di Marino, per la preview di Cinematica festival 2024 intorno al tema “Morir dal ridere”. “Cinque variazioni su schermo” è il titolo della prima personale di Donato Sansone, acclamato autore di molti progetti di videoclip e film di animazione dal segno ironico e graffiante. Ilrestodelcarlino.it - A Jesi la prima personale di Donato Sansone, geniale regista di film di animazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Ancona), 22 ottobre 2024 - Domenica alle 18 (ingresso libero) a, nella Galleria di arte Contemporanea di Palazzo Pianetti, inaugura ladi, tra i più geniali registi didiitaliani, autore di progetti dal segno ironico e graffiante. Cortometraggi, videoclip musicali, spot, esperimenti e divertissement nella mostra “Cinque variazioni su schermo”, a cura di Bruno Di Marino, per la preview di Cinematica festival 2024 intorno al tema “Morir dal ridere”. “Cinque variazioni su schermo” è il titolo delladi, acclamato autore di molti progetti di videoclip edidal segno ironico e graffiante.

