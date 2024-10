Vi ricordate Imane Khelif? Ecco “Una storia di successo”, il documentario che celebra il trionfo della pugile algerina alle Olimpiadi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal ring al grande schermo. Un successo alle Olimpiadi di Parigi, culminato con la medaglia d’oro, raccontato con un documentario. Ad annunciarlo è la diretta interessata, la pugile algerina iperandrogina finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione ai Giochi. “Imane Khelifuna storia di successo”: questo il titolo che ripercorrerà il percorso dell’atleta tra polemiche e pregiudizi sul suo conto, raccontando i dettagli della sua carriera e gli ostacoli che ha incontrato prima di diventare campionessa olimpica. La pugile algerina è stata oggetto di un intenso dibattito sul suo genere sui social media e di accuse sulla sua identità di genere, comprese quelle infondate di essere transgender. Un caso che si è intensificato soprattutto dopo aver affrontato e battuto la pugile italiana Angela Carini, ritirata dopo soli 45 secondi. Ilfattoquotidiano.it - Vi ricordate Imane Khelif? Ecco “Una storia di successo”, il documentario che celebra il trionfo della pugile algerina alle Olimpiadi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal ring al grande schermo. Undi Parigi, culminato con la medaglia d’oro, raccontato con un. Ad annunciarlo è la diretta interessata, laiperandrogina finita al centropolemica politica per la sua partecipazione ai Giochi. “unadi”: questo il titolo che ripercorrerà il percorso dell’atleta tra polemiche e pregiudizi sul suo conto, raccontando i dettaglisua carriera e gli ostacoli che ha incontrato prima di diventare campionessa olimpica. Laè stata oggetto di un intenso dibattito sul suo genere sui social media e di accuse sulla sua identità di genere, comprese quelle infondate di essere transgender. Un caso che si è intensificato soprattutto dopo aver affrontato e battuto laitaliana Angela Carini, ritirata dopo soli 45 secondi.

