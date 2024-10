Vaccino contro il carcinoma della pelle, al via sperimentazione per 600 pazienti all’Istituto dei tumori di Napoli Pascale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prende il via all’Istituto Nazionale dei tumori di Napoli “Fondazione Pascale”, primo centro in Italia, l’arruolamento del Vaccino anticancro a mRNA per la cura del carcinoma della pelle a cellule squamose, uno dei tumori della cute più diffusi e che nel 5 per cento dei casi porta alla mortalità. L’identikit dei 600 pazienti selezionati per la sperimentazione corrisponde a: persona anziana, per lo più uomo, con un passato di esposizione al sole molto intenso, con lesioni della cute molto gravi. Se il melanoma colpisce i “colletti bianchi”, si legge una nota dell’ospedale, il carcinoma a cellule squamose è il tumore della pelle dei braccianti, dei marinai, dei muratori. Ilfattoquotidiano.it - Vaccino contro il carcinoma della pelle, al via sperimentazione per 600 pazienti all’Istituto dei tumori di Napoli Pascale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prende il viaNazionale deidi“Fondazione”, primo centro in Italia, l’arruolamento delanticancro a mRNA per la cura dela cellule squamose, uno deicute più diffusi e che nel 5 per cento dei casi porta alla mortalità. L’identikit dei 600selezionati per lacorrisponde a: persona anziana, per lo più uomo, con un passato di esposizione al sole molto intenso, con lesionicute molto gravi. Se il melanoma colpisce i “colletti bianchi”, si legge una nota dell’ospedale, ila cellule squamose è il tumoredei braccianti, dei marinai, dei muratori.

