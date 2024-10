Trump al comizio evoca le dimensioni dei genitali di un golfista morto: “Sotto la doccia era incredibile” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel suo ultimo comizio nello stato in bilico della Pennsylvania Donald Trump ha parlato a lungo di Arnold Palmer, il defunto golfista nato in zona e a cui è intitolato l’aeroporto in cui stava parlando. Il monologo di 12 minuti non ha risparmiato un resoconto di come gli altri atleti reagivano nel vedere i suoi genitali Sotto la doccia. “Palmer – ha raccontato – era un vero uomo. E lo dico con tutto il rispetto per le donne e io amo le donne. Ma questo tizio, era tutto uomo. Quest’uomo era un vero uomo, forte e tosto. E mi sono rifiutato di dirlo, ma quando ha fatto la doccia con gli altri professionisti, questi sono usciti da lì e hanno detto, ‘Oh mio Dio, è incredibile'”. “Dovevo dirlo”, ha continuato Trump. Quanto alla sua rivale, ha ripetutamente storpiato il suo nome e ha detto che è “una vicepresidente di merda”. Ilfattoquotidiano.it - Trump al comizio evoca le dimensioni dei genitali di un golfista morto: “Sotto la doccia era incredibile” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel suo ultimonello stato in bilico della Pennsylvania Donaldha parlato a lungo di Arnold Palmer, il defuntonato in zona e a cui è intitolato l’aeroporto in cui stava parlando. Il monologo di 12 minuti non ha risparmiato un resoconto di come gli altri atleti reagivano nel vedere i suoila. “Palmer – ha raccontato – era un vero uomo. E lo dico con tutto il rispetto per le donne e io amo le donne. Ma questo tizio, era tutto uomo. Quest’uomo era un vero uomo, forte e tosto. E mi sono rifiutato di dirlo, ma quando ha fatto lacon gli altri professionisti, questi sono usciti da lì e hanno detto, ‘Oh mio Dio, è'”. “Dovevo dirlo”, ha continuato. Quanto alla sua rivale, ha ripetutamente storpiato il suo nome e ha detto che è “una vicepresidente di merda”.

