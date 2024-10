Tremila sfollati in Emilia-Romagna. È ancora allarme maltempo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il pesante bilancio dell’ultima alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna: un morto e Tremila sfollati. I fiumi sono ancora sopra il livello di allarme. Tremila sfollati in Emilia-Romagna. È ancora allarme maltempo TG2000. Tv2000.it - Tremila sfollati in Emilia-Romagna. È ancora allarme maltempo Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il pesante bilancio dell’ultima alluvione che ha colpito l’: un morto e. I fiumi sonosopra il livello diin. ÈTG2000.

Maltempo, in Emilia Romagna si contano i danni: 3mila gli sfollati - BOLOGNA – Almeno tremila persone restano sfollate in Emilia Romagna dove ampie aree restano alluvionate anche se la pioggia ha dato ieri un po’ di tregua. Oggi lunedì 21 ottobre è sospeso il pagamento ... (livesicilia.it)