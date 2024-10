Sci alpino, l’Italia spera di salire un gradino nel gigante maschile. Della Vite e Franzoni: tocca a voi. E il ‘nuovo’ Vinatzer… (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il classico esordio sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) prende ufficialmente il via la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. La prima tappa sulle nevi austriache si vivrà, come tradizione, tra le porte larghe del gigante, una delle discipline nelle quali l’Italia potrebbe muovere passi in avanti importanti in questa stagione, dopo un periodo non propriamente scintillante. Anche nella passata edizione Della Coppa del Mondo gli azzurri non sono stati in grado di salire nemmeno una volta sul podio nelle gare di gigante ma i segnali di crescita si sono visti e sono stati concreti. La sensazione, nettissima, è che in questo 2024-2025 i nostri portacolori vogliano continuare nella loro crescita, con la speranza di piazzare la “zampata” giusta. Oasport.it - Sci alpino, l’Italia spera di salire un gradino nel gigante maschile. Della Vite e Franzoni: tocca a voi. E il ‘nuovo’ Vinatzer… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il classico esordio sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) prende ufficialmente il via la Coppa del Mondo di sci2024-2025. La prima tappa sulle nevi austriache si vivrà, come tradizione, tra le porte larghe del, una delle discipline nelle qualipotrebbe muovere passi in avanti importanti in questa stagione, dopo un periodo non propriamente scintillante. Anche nella passata edizioneCoppa del Mondo gli azzurri non sono stati in grado dinemmeno una volta sul podio nelle gare dima i segnali di crescita si sono visti e sono stati concreti. La sensazione, nettissima, è che in questo 2024-2025 i nostri portacolori vogliano continuare nella loro crescita, con lanza di piazzare la “zampata” giusta.

