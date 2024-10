Sala: “Serve nuova e concreta politica industriale” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il sindaco di Milano è intervenuto all'Assemblea generale di Assolombarda: "Pil cresciuto del 7%, da Milano ogni anno 20miliardi a Roma" "Il nostro Paese ha bisogno di una concreta, reale e nuova politica industriale". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in Sbircialanotizia.it - Sala: “Serve nuova e concreta politica industriale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il sindaco di Milano è intervenuto all'Assemblea generale di Assolombarda: "Pil cresciuto del 7%, da Milano ogni anno 20miliardi a Roma" "Il nostro Paese ha bisogno di una, reale e". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in

Sala : "Serve nuova e concreta politica industriale" - "Le stime presentate dal presidente Alessandro Spada mostrano il pil lombardo in crescita. "Siamo in una realtà che cresce e la crescita non dipende da caso o fortuna, ma dalla convinzione. Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in corso all'Università Bocconi. (Liberoquotidiano.it)

