Olbia, sperona violentemente la fidanzata: in auto aveva acido, benzina e coltelli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I carabinieri dihanno arrestato un uomo, salvando così la vita alla sua ex compagna. L’episodio risale a venerdì scorso, quando i militari sono stati contattati da una donna che si trovava in una stazione di servizio all’ingresso della città, chiedendo disperatamente aiuto. Al telefono, ha riferito che il suo ex fidanzato l’aggredita con calci e pugni, interrompendo l’attacco solo grazie all’intervento di alcuni passanti. Leggi anche: Va a camminare nel bosco, scomparsa nel nulla: continuano le ricerche per Roberta Zanella Approfittando della situazione, era riuscita a fuggire in, ma l’uomo l’inseguita, cercando di mandarla fuori strada. Immediatamente sono partite le ricerche e in breve tempo la Squadra motociclisti è riuscita a individuare l’uomo nel centro di