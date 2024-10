Moldavia, vince il sì al referendum per l’ingresso nell’Ue (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Il coraggio della Moldavia ha cambiato la storia!” con queste parole la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha commentato la vittoria dei Sì al referendum per l’adesione del paese all’Ue. Servizio di Alessio Orlandi. Moldavia, vince il sì al referendum per l’ingresso nell’Ue TG2000. Tv2000.it - Moldavia, vince il sì al referendum per l’ingresso nell’Ue Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Il coraggio dellaha cambiato la storia!” con queste parole la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha commentato la vittoria dei Sì alper l’adesione del paese all’Ue. Servizio di Alessio Orlandi.il sì alperTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moldavia - vince il sì al referendum per l’ingresso nell’Ue - . “Il coraggio della Moldavia ha cambiato la storia!” con queste parole la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha commentato la vittoria dei Sì al referendum per l’adesione del paese all’Ue. The post Moldavia, vince il sì al referendum per l’ingresso nell’Ue first appeared on TG2000. Servizio di Alessio Orlandi. (Tv2000.it)

Dopo il referendum - la Moldavia è ancora al bivio. Ecco perché - Nello specifico, i voti per il “Si” ammontano al 50,39% del totale, contro il 49,61% dei “No”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto i risultati del voto referendario come sospetti, sostenendo che il numero di voti a favore di Sandu e dell’adesione all’Europa è aumentato “meccanicamente” e “con anomalie”. (Formiche.net)

Ingerenze russe sul referendum in Moldavia. Le mosse di Usa - Ue e Nato - L’agenzia cyber americana (Cisa), assieme al dipartimento di Stato, ha lavorato con il governo e il settore privato su condivisione di informazioni e contrasto agli attacchi informatici contro le infrastrutture critiche. Tutte le strade portano a Mosca. Mosca, però, avrà presto un’altra occasione, anche facendo tesoro delle lezioni delle campagne dispiegate in questi mesi: l’anno prossimo, ... (Formiche.net)