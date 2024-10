Abruzzo24ore.tv - Miska Ruggeri Nuovo Presidente del TSA ed altri provvedimenti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - La Giunta regionale ha tenuto una seduta ordinaria, durante la quale ilMarco Marsilio ha presentato importanti linee guida per la creazione di un avviso pubblico. Questo avviso è finalizzato a costituire un elenco di professionisti da nominare come Commissari per le fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche, in caso di violazioni statutarie o comportamenti gestionali non conformi alla normativa vigente. In un'altra iniziativa, il vicecon delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha approvato uno schema di accordo tra il Dipartimento Agricoltura, AREACOM e i Gruppi di Azione Locale (GAL). Questo accordo consentirà ai GAL di utilizzare una piattaforma digitale per l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture.