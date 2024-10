Ilaria incinta al “Grande Fratello”, si scopre chi è il compagno misterioso: le foto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Personaggi Tv. Per la prima volta spuntano due foto del misterioso fidanzato di Ilaria Clemente, ex concorrente del Grande Fratello. La ragazza è entrata nel cast del reality lo scorso 16 settembre, ma è uscita a poche settimane dall’inizio del programma. Il motivo? Ha scoperto di essere incinta. Da allora segue le vicende dei suoi ex compagni di avventura dallo studio di Canale 5. Per la prima volta, Ilaria ha rilasciato un’interessante intervista a Chi, nella quale rivela qualcosa in più sul suo fidanzato. Tvzap.it - Ilaria incinta al “Grande Fratello”, si scopre chi è il compagno misterioso: le foto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Personaggi Tv. Per la prima volta spuntano duedelfidanzato diClemente, ex concorrente del. La ragazza è entrata nel cast del reality lo scorso 16 settembre, ma è uscita a poche settimane dall’inizio del programma. Il motivo? Ha scoperto di essere. Da allora segue le vicende dei suoi ex compagni di avventura dallo studio di Canale 5. Per la prima volta,ha rilasciato un’interessante intervista a Chi, nella quale rivela qualcosa in più sul suo fidanzato.

