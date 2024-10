Governo: Meloni riceve a Villa Pamphilij l'Emiro del Qatar (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta incontrando a Roma, a Villa Doria Pamphilj, l'Emiro del Qatar, Sheik Tamim bin Hamad al-Thani. Liberoquotidiano.it - Governo: Meloni riceve a Villa Pamphilij l'Emiro del Qatar Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia, sta incontrando a Roma, aDoria Pamphilj, l'del, Sheik Tamim bin Hamad al-Thani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per incontro con Papa Francesco e Meloni - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. (Ilgiornaleditalia.it)

Meloni riceve Zelensky a Villa Pamphilj - a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 E' iniziato a Roma, a Villa Doria Pamphilj, l'incontro tra la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Al centro dell'incontro l'illustrazione del "Piano della vittoria" che in questi giorni il capo dello Stato ucraino sta presentando agli ... (Iltempo.it)

Zelensky a Roma - confermata per domani cena con Meloni a Villa Pamphili dopo rinvio vertice di Ramstein - armi e fine guerra sul tavolo - Proprio quest’ultimo . Zelensky sarà a Roma: confermata per domani la cena con la Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili, dopo il rinvio del vertice di Ramstein (in Germania) a cui avrebbero dovuto prendere parte i primi ministri Scholz (padrone di casa) e Starmer, oltre ai presidenti Macron e Biden. (Ilgiornaleditalia.it)