Cesano Maderno, gli rubano le batterie dell’auto ibrida mentre sta cenando al ristorante (Di lunedì 21 ottobre 2024) Posteggia per andare a cena a Cesano Maderno, vicino a Monza, e quando torna al parcheggio scopre che dei ladri gli hanno smontato la macchina e rubato ll batterie dell’auto ibrida. A denunciare il fatto è stato proprio il proprietario, che sulla pagina Facebook “Sei di Cesano Maderno se” ha raccontato di aver lasciato l’auto nella zona delle piscine e che il furto sarebbe avvenuto tra le 20 e le 22.30. “Mettete le ibride in box se lo avete. L’antifurto montato proprio sulla batteria è più che inutile”, ha scritto la sfortunata vittima spiegando che la sua auto aveva circa 6 anni e che ora è piuttosto difficile recuperare il pezzo. La Brianza, d’altronde, non è nuova alle bande specializzate nel cannibalizzare le auto, soprattutto di grossa cilindrata, per rubare pezzi e rivederli come ricambi. Ilgiorno.it - Cesano Maderno, gli rubano le batterie dell’auto ibrida mentre sta cenando al ristorante Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Posteggia per andare a cena a, vicino a Monza, e quando torna al parcheggio scopre che dei ladri gli hanno smontato la macchina e rubato ll. A denunciare il fatto è stato proprio il proprietario, che sulla pagina Facebook “Sei dise” ha raccontato di aver lasciato l’auto nella zona delle piscine e che il furto sarebbe avvenuto tra le 20 e le 22.30. “Mettete le ibride in box se lo avete. L’antifurto montato proprio sulla batteria è più che inutile”, ha scritto la sfortunata vittima spiegando che la sua auto aveva circa 6 anni e che ora è piuttosto difficile recuperare il pezzo. La Brianza, d’altronde, non è nuova alle bande specializzate nel cannibalizzare le auto, soprattutto di grossa cilindrata, per rubare pezzi e rivederli come ricambi.

