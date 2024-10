Brand Usa | oltre 5 mld usd da FIFA 2026 e Olimpiadi 2028

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Londra, 21 ott. (askanews) – “Gli eventi sportivi (Coppa del Mondo, Giochi olimpici dela Los Angeles) porteranno milioni di tifosi negli Stati Uniti e genereranno5 miliardi di dollari in attività economica a breve termine”. Lo dichiara ad askanews Jackie Ennis, vice presidente Global trade development diUSA, in un’intervista rilasciata nell’ambito dellaUsa Travel week a Londra. “L’esposizione mediatica globale aumenterà il profilo delle città ospitanti, in particolare le destinazioni meno note”. Askanews: Quali interessi e tendenze stanno attualmente spingendo i viaggiatori a visitare gli Stati Uniti quest’anno? Ennis: Quest’anno i viaggiatori sono attratti dagli Stati Uniti per una serie di motivi, tra cui il desiderio di esplorare nuove destinazioni all’aperto e vivere esperienze culturali uniche.