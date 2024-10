Sport in tv oggi domenica 20 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di domenica 20 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, domenica 20 ottobre 2024. Prosegue il fine settimana calcistico con il campionato di Serie A, ma anche la B, la C e tutto il calcio estero in programmazione sulle diverse emittenti. La giornata inizia perà con il motomondiale dall’Australia, per concludersi in serata con la Formula 1 dagli Stati Uniti. Nel mezzo le finali del tennis ATP e WTA, i campionati di basket e volley, il golf e tanto altro ancora. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv oggi domenica 20 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di202024. Prosegue il fine settimana calcistico con il campionato di Serie A, ma anche la B, la C e tutto il calcio estero in programmazione sulle diverse emittenti. La giornata inizia perà con il motomondiale dall’Australia, per concludersi in serata con la Formula 1 dagli Stati Uniti. Nel mezzo le finali del tennis ATP e WTA, i campionati di basket e volley, il golf e tanto altro ancora. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv20digliFace.

