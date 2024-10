Inter-news.it - Roma-Inter, le formazioni ufficiali: Darmian vince il ballottaggio

(Di domenica 20 ottobre 2024)in campo tra poco per la partita valida per l’ottava giornata di Serie A Enilive 2024-2025. Simone Inzaghi opta per Matteodal primo minuto. Fischio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico., LE(3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 3 Angeliño; 19 Celik, 17 Koné, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 11 Dovbyk.A disposizione: 89 Marin, 98 Ryan, 12 Abdulhamid, 14 Shomurodov, 15 Hummels, 16 Paredes, 18 Soule, 22 Hermoso, 26 Dahl, 28 Le Fee, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangaré.Allenatore: Ivan Juric.(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.