Maltempo in Emilia-Romagna: violenti disagi alla circolazione ferroviaria e attivazione di servizi bus (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un intenso Maltempo ha colpito l’Emilia-Romagna, causando significativi disagi alle infrastrutture ferroviarie. La situazione ha reso necessario interrompere la circolazione su diverse linee, costringendo le autorità competenti a implementare servizi sostitutivi su gomma. Le informazioni riguardanti i treni e i collegamenti sono in continua evoluzione, e si registrano già ripristini parziali della circolazione in alcune tratte. Danno alle infrastrutture ferroviarie Il Maltempo che ha interessato l’Emilia-Romagna ha causato gravi danni alle infrastrutture ferroviarie, costringendo le autorità a sospendere la circolazione su diverse linee. A partire dalla scorsa notte, la linea Porrettana ha visto una sospensione della circolazione tra le stazioni di Casalecchio Garibaldi e Marzabotto. Gaeta.it - Maltempo in Emilia-Romagna: violenti disagi alla circolazione ferroviaria e attivazione di servizi bus Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un intensoha colpito l’, causando significativialle infrastrutture ferroviarie. La situazione ha reso necessario interrompere lasu diverse linee, costringendo le autorità competenti a implementaresostitutivi su gomma. Le informazioni riguardanti i treni e i collegamenti sono in continua evoluzione, e si registrano già ripristini parziali dellain alcune tratte. Danno alle infrastrutture ferroviarie Ilche ha interessato l’ha causato gravi danni alle infrastrutture ferroviarie, costringendo le autorità a sospendere lasu diverse linee. A partire dscorsa notte, la linea Porrettana ha visto una sospensione dellatra le stazioni di Casalecchio Garibaldi e Marzabotto.

Maltempo in Emilia-Romagna : Bologna sotto assedio dopo un’altra ondata di piogge torrenziali - Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . Gruppi di volontari si sono organizzati per offrire supporto ai vicini in difficoltà, mostrando un senso di comunità forte e resiliente. Anche la cittadinanza ha partecipato attivamente, creando reti di solidarietà per sostenere i più colpiti. (Gaeta.it)

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria - Secondo quanto ricostruito,. L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. . Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. . Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. (Gazzettadelsud.it)

