Lazio e Inter KO Cabal e il retroscena di mercato | Ho sempre sognato la Juve

(Di domenica 20 ottobre 2024) Juanprotagonista nella vittoria dellantus contro la: le parole in conferenza stampa del terzino bianconero Sospiro di sollievo nel finale per lantus, che all’86’ riesce a trovare il gol vittoria nell’anticipo di campionato contro lagrazie a una maldestra autorete di Gila. Juan(LaPresse) – Calcio.itDecisivo nell’occasione il cross dalla sinistra di Juan, tornato titolare nell’undici bianconero e con il colombiano che si è segnalato come uno dei migliori in campo della sfida dell’Allianz Stadium: “Sono molto felice, lavoro tutta la settimana per dare il massimo sia giocando dall’inizio che per cinque minuti. Dotutto quando scendo in campo – le dichiarazioni in conferenza stampa dell’ex terzino del Verona – Sappiamo cosa rappresenta questa squadra e dobbiamo lasciare la vita in campo per la”.