Inter-Juventus Women 0-0 le pagelle | Runarsdottir rischia 5 Andres solida 7!

(Di domenica 20 ottobre 2024)termina 0-0.fa correre qualche rischio di troppo alle nerazzurre, mentrerisulta fra le più solide in fase difensiva. Di seguito ledi: 5 – Giornata storta per l’estremo difensore nerazzurro che sembra essere distratto e poco lucido. Non viene mai davvero impegnata a dovere dalle avversarie, ma lascia comunque a desiderare in più occasioni. La più emblematica è il pallone preso con le mani in area, che dà vita a un pericoloso calcio di punizione in favore delle bianconere.: difesa BOWEN: 6+ – Si dà da fare in fase difensiva, riuscendo a limitare le scorribande di Bonansea e compagne. Avanzando anche oltre la propria tre quarti partecipando alla costruzione nerazzurra MILINKOVIC: 5,5 – Nel primo tempo regge meglio, nei secondi 45? perde la bussola.