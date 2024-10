Il Lecce Women si rialza: successo per 5-1 sul Villaricca (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo le due sconfitte consecutive contro Roma Calcio Femminile e Trastevere, il Lecce Women torna alla vittoria: presso il campo comunale La Torre di Castrignano de' Greci, la squadra giallorossa ha avuto la meglio sulla Giovanile Rocca con un netto 5-1.Altra sconfitta per la Nitor Lecceprima.it - Il Lecce Women si rialza: successo per 5-1 sul Villaricca Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo le due sconfitte consecutive contro Roma Calcio Femminile e Trastevere, iltorna alla vittoria: presso il campo comunale La Torre di Castrignano de' Greci, la squadra giallorossa ha avuto la meglio sulla Giovanile Rocca con un netto 5-1.Altra sconfitta per la Nitor

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C femminile - il Lecce Women va ko in casa : la Roma passa per 2-0 - Arriva la seconda sconfitta stagionale (la prima in casa) per il Lecce Women. Presso il campo sportivo La Torre di Castrignano de'Greci, la squadra giallorossa è stata battuta per 2-0 dalla Roma. Di Grossi e Farnesi le reti messe a segno per la Roma. Il Lecce Women è rimasto fermo quota 6... (Lecceprima.it)

Serie C Femminile - il Lecce Women batte la Salernitana : decisiva D'Amico - Ad risultare decisivo è stato il rigore trasformato da. . . . Seconda vittoria consecutiva (dopo quella sul Montespaccato dello scorso weekend) per il Lecce Women che, nella terza giornata del campionato di Serie C femminile, girone C, ha avuto la meglio sulla Salernitana allo stadio Volpe, per 1-0. (Lecceprima.it)

Serie C femminile - il Lecce Women coglie la prima vittoria : 3-1 al Montespaccato - Prima vittoria stagionale per il Lecce Women, dopo il ko all'esordio per 4-0 contro il Frosinone: presso il campo La Torre di Castrignano de'Greci la formazione giallorossa si è imposta per 3-1 sul Montespaccato. Di Scardino, Depunzio e D'Amico le reti messe a segno dal club salentino. Il... (Lecceprima.it)