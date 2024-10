Il conflitto Israelo – Palestinese visto gli occhi del cinema (Di domenica 20 ottobre 2024) È passato poco più di un anno dall’attacco di Hamas del 7 ottobre che, secondo l’opinione pubblica, ha dato il via al conflitto tra Israele e Palestina. Il conflitto Israelo – Palestinese in realtà è una questione e discussione aperta che va avanti da ben 70 anni. 70 anni di racconti, visioni, storie, punti di vista completamente dissonanti tra loro. E’ proprio questa una delle caratteristiche principali che ancora oggi caratterizzano la guerra in Palestina, la strumentalizzazione dell’informazione, l’utilizzo delle immagini e la narrazione che si crea attraverso di esse. Questo lo dimostra Steven Spielberg, regista del film Munich (2005), tratto dal libro d’inchiesta “Vendetta”. Bergamonews.it - Il conflitto Israelo – Palestinese visto gli occhi del cinema Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È passato poco più di un anno dall’attacco di Hamas del 7 ottobre che, secondo l’opinione pubblica, ha dato il via altra Israele e Palestina. Ilin realtà è una questione e discussione aperta che va avanti da ben 70 anni. 70 anni di racconti, visioni, storie, punti di vista completamente dissonanti tra loro. E’ proprio questa una delle caratteristiche principali che ancora oggi caratterizzano la guerra in Palestina, la strumentalizzazione dell’informazione, l’utilizzo delle immagini e la narrazione che si crea attraverso di esse. Questo lo dimostra Steven Spielberg, regista del film Munich (2005), tratto dal libro d’inchiesta “Vendetta”.

