Gamberorosso.it - Cosa si mangiava (e si mangia ancora) durante l’ottobrata romana, la festa antichissima di fine vendemmia

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ottobre, a Roma, è - spesso - una seconda estate. Le giornate calde e soleggiate invitanoalle maniche corte, anche se si respira già il profumo dell’autunno. È in questo scenario che si ripete un modo di dire e un rituale festoso:, un tempo celebrazione delladi un ciclo stagionale e del termine della, simile alla fête de la vendange in Francia (o la paulèe in Borgogna). Ma non è solo il clima mite a fare da protagonista: le ottobrate sono soprattutto sinonimo di cibo, vino e convivialità, retaggio di una tradizione che proviene dall’antica Roma. Le origini delLe radici delrisalgono all’antica Roma, quando le festività dedicate al dio Bacco, legate al ciclo della, univano sacralità e piacere profano.