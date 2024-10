Perseguita la ex, il braccialetto antistalking suona: allarme e arresto (Di sabato 19 ottobre 2024) Napoli, quartiere Fuorigrotta: uomo violento con divieto di avvicinamento viene segnalato sotto casa della ex moglie. Arrestato. Fanpage.it - Perseguita la ex, il braccialetto antistalking suona: allarme e arresto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Napoli, quartiere Fuorigrotta: uomo violento con divieto di avvicinamento viene segnalato sotto casa della ex moglie. Arrestato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Perseguita l’ex - poi va nel ristorante che lei frequenta : suona il braccialetto anti-stalker e arriva la polizia - Si sono aperte le porte del carcere per un un 40enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico e arrestato sabato sera dalla polizia a Fondi. Qui sono dovuti intervenire gli agenti del locale Commissariato in seguito alla segnalazione di... (Latinatoday.it)

Perseguita avvocato - braccialetto elettronico per 76enne - it. Il provvedimento cautelare riguarda il divieto di avvicinamento allo studio legale della persona offesa ed al palazzo di giustizia di Vallo della Lucania. Inoltre, previsto l’obbligo di mantenere una distanza di 500 metri dalla persona offesa emessa nei confronti di un 76enne cilentano indagato per per atti persecutori nei riguardi di un avvocato. (Anteprima24.it)

Perseguitava un avvocato : divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un 76enne - Le restrizioni Ad emettere la misura cautelare è stato il. . L’uomo è indagato per atti persecutori. . . Un 76enne cilentano è stato sottoposto al divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico e obbligo di mantenere la distanza di 500 metri, nei confronti di un avvocato. (Salernotoday.it)