Maltempo, nuovi timori in Emilia-Romagna: da domani il meteo in peggioramento al Sud (Di sabato 19 ottobre 2024) Massima attenzione nelle zone intorno a Bologna, in cui sono previste nuovi forti precipitazioni nel corso della giornata. La situazione inizia a peggiorare anche al Sud, dove in Sicilia e Campania le forti piogge rendono complessi gli spostamenti L'articolo Maltempo, nuovi timori in Emilia-Romagna: da domani il meteo in peggioramento al Sud proviene da Il Difforme.

A2 - alle 20.30 contro una delle capoliste - la Effe cerca continuità dal successo su Orzinuovi. Cagnardi : "Sarà durissima - ma vogliamo fare un passo avanti». La Fortitudo a Cremona per prendere lo slancio definitivo - Diretta della sfida su Lnp Pass, radio-tv su Canale 88 Made in Bo e radio su Sanluchino. Merito per quello che la squadra ha fatto e sta facendo in campo, ma merito di una società che ha riportato entusiasmo, guidata da Stefano Tedeschi e che ha due validissime spalle nel vicepresidente Teo Alibegovic e il main sponsor e presidente del Consorzio Matteo Gentilini, ma in generale in uno staff ... (Sport.quotidiano.net)

Il Gruppo Mascio Orzinuovi cade nel finale contro la Fortitudo Bologna - Il recupero della seconda giornata di Serie A2 Old Wild West 2024/2025 andato in scena nel turno infrasettimanale del PalaDozza di Bologna ha infatti. Una gara intensa e decisa solo nei possessi finali vede il Gruppo Mascio Orzinuovi cedere il passo 80 a 75 alla Flats Service Fortitudo Bologna. (Bresciatoday.it)

Freeman e Sabatini sbloccano la Fortitudo Bologna : Orzinuovi va ko - Rimbalzi: 29; 30. Difese più solide nelle ultime curve di gara, con Freeman a creare spazio in area e Moretti a dar filo da torcere alla retroguardia biancoblù, che protesta per qualche fischiata ingenerosa. Tap-in di Gabriel, semigancio di Williams e la prima frazione va in archivio 25-23. Questo fino all’appoggio sul fondo di Bolpin e l’alley-oop di Gabriel che danno il primo vantaggio a ... (Sport.quotidiano.net)