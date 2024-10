Kentucky l’uomo che si è risvegliato mentre gli stavano asportando gli organi | Si dimenava ci siamo fermati

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’errore, anzi l’orrore di prelevare deglida una personaè ancora in vita, è stato sventato per questione di minuti. È successo a Anthony Tomas Hoover II, un uomo deldichiarato cerebralmente morto dei medici nel 2021 e che invece, oggi, era (ed è) ancora in vita. Tre anni fa, in seguito a un’overdose, fu portato al Baptist Health Hospital di Richmond. Dopo due giorni di ricovero, i sanitari informarono la sorella del decesso del paziente in seguito a un arresto cardiaco. Alcuni dei suoi, tuttavia, risultavano idonei per la donazione e così fu allestita la sala operatoria per procedere all’espianto. Risveglio da incubo Durante un trasporto sul lettino di Hoover, racconta oggi la sorella, «i suoi occhi si aprirono. Ci seguivano in giro. I medici ci tranquillizzarono dicendoci che erano solo riflessi, una cosa comune.