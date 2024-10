Screenworld.it - Il Robot Selvaggio, la trama del film d’animazione (senza spoiler)

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ladi Il, il nuovoDreamWorks diretto da Chris Sanders, narra la storia dell’unità ROZZOM 7134, chiamata più semplicemente Roz, un androide ipertecnologico disperso a seguito di un naufragio su un’isola incontaminata popolata solo da animali. Il, attivato accidentalmente dalla fauna locale, inizierà a cercare uno scopo idoneo alla propria programmazione, per questo farà di tutto per familiarizzare con gli animali che abitano questo luogo sperduto e. In particolare stringerà amicizia con Fink, una cinica e solitaria volpe. Per un caso fortuito, Roz troverà in un nido di oche tragicamente distrutto un ultimo uovo, che poco dopo si schiuderà. Accudire e prendersi cura di quel cucciolo, aiutandolo a crescere, diventerà lo scopo programmatico che ilha cercato a lungo.