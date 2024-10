Anteprima24.it - Frignano, Simonelli: “Lavori pubblici sospesi per negligenza dell’Amministrazione”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIaperti in Via Tessitore, Corso Europa e Via Manna asono statiil 10 ottobre 2024 su iniziativa della Soprintendenza a causa della carenza di documentazione necessaria. Tali strade sono considerate beni culturali tutelati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, e il Comune avrebbe dovuto richiedere preventivamente l’autorizzazione della Soprintendenza per avviare i. In merito alla vicenda, il consigliere comunale di opposizione Aldoha voluto precisare quanto segue: “Chiariamo una cosa: i cantieri che interessano Piazza della Repubblica asono statidalla Soprintendenza di propria iniziativa, siccome il Comune non ne ha mai chiesto l’autorizzazione che invece è obbligatoria”.